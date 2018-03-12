На Тернопільщині неповнолітній перекидав наркотики через грати колонії
12/03/2018 0
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Про спробу передати 16-річним молодиком наркотичні речовини в’язням стало відомо 28 лютого.
Хлопця впіймали «на гарячому», коли він перекидав наркотики через грати виправної колонії, повідомляє biznesoblast.com.
За попередніми висновками, у пакунку був амфетамін та марихуана. Наркотики відправили на експертизу.
За фактом злочину проти хлопця порушено кримінальну справу. Досудове слідство триває.
За такий злочин передбачено до 10 років за гратами.
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