На Тернопільщині нема кому працювати на будівництві – всі на заробітках

02/03/2017 Розмір тексту:

Сто п’ятдесят мільйонів гривень отримала Тернопільщина для реалізації будівельних проектів. Як використовуватимуть ці гроші, поки не відомо. Комісія працює над визначенням пріоритетності будівельних проектів.

У 2017-му році заплановано завершити будівництво ряду спортивних об’єктів. До прикладу, басейн – у Теребовлі і спортивний комплекс у Збаражі. Також у планах – проведення енергоефективних заходів. Серед актуальних проблем – нестача професіоналів-будівельників.

«Ситуація проблематичніша, порівняно з минулим роком. В державі спостерігається дуже високий витік професійної робочої сили. Нині та заробітна плата, яка є в будівництві, призводить до того, що кращі професіонали виїжджають за кордон. Люди хочуть отримувати за свою роботу гідну заробітну плату. За монтаж керамічної плитки ми по своїх документах платимо 47 гривень, у приватника – більше ста гривень за метр квадратний. Вже на конкурс комісії подано більше триста проектів на загальну вартість півтора мільярда гривень. Це дуже великий потенціал, але вивчаючи ці всі проекти, як потрапляють до нас на контроль, є дуже багато нарікань, ми вказуємо проектним інститутам, по ходу йде поправка. Ситуація складна. Чекаємо засідання конкурсної комісії, яка буде визначатися з пріоритетними об’єктами», – каже начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк.

Півтора мільярда гривень виділено з державного бюджету для об’єднаних територіальних громад України. Частина цих грошей піде на ремонт доріг на Тернопільщині.