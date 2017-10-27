На Тернопільщині нелюди залишили цуценят посеред поля з одним шматочком хліба. ФОТО

27/10/2017 Розмір тексту:

Гарненьких цуценят знайшов мисливець увечері, 22 жовтня, коли йшов з полювання.

Тварин покинули посеред поля з одним куснем хліба, розповів на сторінці у Facebook Володимир Сосновий, пише Голос.

Оскільки мисливець не зміг залишити собак собі, запропонував усім охочим, хто має можливість, забрати хвостатих до нової домівки. Чекати на бажаючих не довелось чекати довго, вони одразу почати писати під постом у соціальній мережі.

«Усім привіт, сьогодні ввечері, повертаючись з полювання, мисливець збаразької РОУТМР в польових угіддях помітив катронний ящик, з якого було чутне янкотіння малих цуценнят!!!!!шокуюча мить! три чудових, зовсім здорових цуценнят, схожих на лабрадорів знаходились там із одним куском хліба! Нелюди залишили цуценнят посеред поля !!!!!!!!!!!!зараз ці собаченята нагодовані і знаходяться в теплі, але подальше їх перебування у мисливця неможливе ,тому прохання: усі хто може допомогти знайти нових хазяїнів для цуценнят дзвоніть за номером тел 0685007073 – Микола», — написав у соціальній мережі Володимир Сосновий.