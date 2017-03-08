На Тернопільщині нелюд жорстоко познущався з собаки. ФОТО

08/03/2017 Розмір тексту:

У селі Башуки Кременецького району місцевий хлопець жорстоко розстрілював сусідську собаку, а потім ще й добивав її ногами. Від отриманих куль та травм тварина довго стікала кров’ю. Відомо, що сьогодні її прооперували.

Що саме там відбулося “Добі” розповів родич господарів тварини Віктор Німченко.

— Вчора нам подзвонила хресна моєї жінки. Вона плакала та сказала, що її собаку підстрелили і вона вмирає. Попросила приїхати та забрати тварину. Підстрелив пса син сусіда. Йому років 18-20, точно я не знаю. Його батько, до речі, працює ветеринаром і навіть не вийшов туди. Собачці пів року, вона молоденька та дуже дружелюбива, — говорить чоловік.

За словами Віктора, сталося це на городі поблизу будинку. Попередній огляд ветеринара виявив сліди куль та зламану ногу. Після пострілів він ще довго копав лежачу собаку.

Віктор Німченко каже, що сусіди звинуватили собаку у тому, що він хотів загризти їхню курку.

— Вони сказали, ніби собака хотів з’їсти курку, але поліція не знайшла ні пір’я, ні курки дохлої. Собачка маленька, дуже дружелюбива. Вони не пред’явили ніяких доказів. Курей там взагалі не було, бо це ж сталося на городі, а кури закриті в них, — розповідає він.

Поліція відкрила справу, зараз потрібно зібрати докази. Також чекають на висновок з лікарні.

— Ми їздили 60 кілометрів, щоб забрати її звідти. Вона стікає кров’ю цілий день. Моя дружина поїхала на операцію та робити знімки, де застрягли кулі. Не знаємо, чи цілі органи і чи вона виживе. Але водичку пила і з ложечки я її сьогодні годував. Ми хочемо, щоб їм це не зійшло з рук. Тваринка ж ні в чому не винна. Ще мають зробити заключення в установі, де лікують собаку. Ми маємо пришити це до справи, — каже Віктор.

Чоловік переймається, що справу “замнуть” і ніхто не понесе за це відповідальності.