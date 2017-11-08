На Тернопільщині нелюд вбив немовля та сестру-інваліда

08/11/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області підтримано державне обвинувачення у суді стосовно жителя м.Теребовлі, обвинуваченого у вбивстві неповносправної сестри за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та донечки за ч.1 ст. 119 КК України (вбивство з необережності).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Державним обвинувачем доведено у суді, що у вересні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, житель м. Теребовлі у власному будинку умисно наніс смертельні удари своїй сестрі, інваліду 1 групи дитинства, у голову та залишив її до ранку в безпомічному стані, закривши рот подушкою. Приводом для розправи був начебто крик сестри, що заважав йому дивитись телепередачу.

Крім того, у липні 2015 року чоловік , заснувши п‘яним, придушив вагою власного тіла тритижневе немовля. Обидві жертви злочину померли внаслідок черепно-мозкових травм та механічної асфікції.

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.119 КК України, ч.1 ст. 115 КК України і призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.