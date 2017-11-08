На Тернопільщині нелюд вбив немовля та сестру-інваліда

08/11/2017 0
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Прокуратурою Тернопільської області підтримано державне обвинувачення у суді стосовно жителя м.Теребовлі, обвинуваченого  у вбивстві неповносправної сестри за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)  та  донечки  за ч.1 ст. 119 КК України  (вбивство з необережності).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Державним обвинувачем доведено у суді, що у вересні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння,   житель м. Теребовлі у власному будинку умисно наніс смертельні удари своїй сестрі, інваліду 1 групи дитинства,  у голову та залишив її до ранку в безпомічному стані, закривши рот подушкою. Приводом для розправи був начебто крик сестри, що заважав йому дивитись телепередачу.

Крім того, у липні 2015 року чоловік , заснувши п‘яним,   придушив вагою власного тіла тритижневе  немовля. Обидві жертви злочину  померли внаслідок черепно-мозкових травм та механічної асфікції.

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.119 КК України, ч.1 ст. 115 КК України і призначив йому  покарання  у виді 14 років позбавлення волі.

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