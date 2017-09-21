На Тернопільщині негода знеструмила майже два десятки населених пунктів

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, що в ніч з 20 на 21 вересня через грозові дощі та сильні пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач.

В результаті цього сталося знеструмлення 130 населених пунктів у восьми областях, а саме: у Хмельницькій – 45 населених пунктів, Чернігівській – 33, Тернопільській – 18, Київській – 9, Львівській – 9, Сумській – 9, Чернівецькій – 4 та Волинській – 3.