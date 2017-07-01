На Тернопільщині негода знеструмила майже 70 населених пунктів

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“30 червня відновлено електропостачання 801 населеного пункту у десяти областях, а саме: Хмельницька – 233, Волинська – 218, Львівська – 102, Чернівецька – 76, Тернопільська – 69, Вінницька – 37, Житомирська – 28, Рівненська – 22, Київська – 15 та Луганська – 1, які були знеструмлені з 29 на 30 червня внаслідок складних погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач”, – вказано у повідомленні.

Станом на 7 год. 1 липня залишаються знеструмленими 80 населених пунктів у трьох областях, а саме: Львівська – 33, Хмельницька – 29 та Волинська – 18.