На Тернопільщині негода знеструмила два десятки населених пунктів

24/06/2017 0
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В Україні через негоду знеструмлено 188 населених пунктів у 6 областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«23 червня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 188 населених пунктів у 6 областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Львівській області без електропостачання залишаються 82 н.п., Одеській – 58 н.п, Хмельницькій – 20, Тернопільській – 19 н.п., Кіровоградській – 6 н.п. та Волинській – 3 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, зазначили в ДСНС.

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