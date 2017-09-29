На Тернопільщині неадекват “на бляхах” побив поліцейського. ФОТО

29/09/2017 Розмір тексту:

24-річного жителя райцентру Збараж затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання за те, що накинувся на лейтенанта поліції. Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Старший сержант Збаразького відділення поліції у складі групи реагування патрульної поліції здійснював патрулювання міста. На одній з вулиць поліцейські помітили авто на іноземній реєстрації, у якого не працювали габаритні вогні. Патрульні зупинили транспорт. Водій агресивно відреагував на людей у формі: під час спілкування він нецензурно висловлювався, проявляв відверту неповагу до працівників поліції. Від освідчення на стан алкогольного сп’яніння молодик відмовився і поліцейські доправили його у районну лікарню на медичне обстеження. Вже в медзакладі порушник продовжив поводитися неадекватно він перекидав меблі, лаявся та кричав. Коли один з патрульних спробував втихомирити дебошира, той накинувся на нього, порвав формений одяг і вдарив працівника поліції в обличчя. Поліцейські, застосувавши спецзасоби, затримали злісного порушника.

За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно частини 2 статті 345 ККУ, санкція якої передбачає обмеження волі на строк до п’яти

років або позбавленням волі на той самий строк.

Правоохоронці наголошують, що при виконанні службового обов’язку поліцейський діє у межах повноважень, визначених законом, а за образи, погрози та інші неправомірні дії щодо працівника поліції передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. У випадку невиконання законних вимог працівника поліції, до громадянина, що їх не виконує, мають бути негайно застосовані усі сили і засоби, передбачені Законом про поліцію, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.