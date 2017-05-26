На Тернопільщині не розминулися мешканці Львова та Вінниці

26/05/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 травня на Підволочищині.

Близько 14:10 на центральній автодорозі Львів-Кіровоград-Знамянка водій автомобіля Daewoo Lanos, житель Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іншим транспортним засобом – авто марки Skoda Octavia під керуванням мешканця Вінниці.

В результаті автопригоди львів’янин отримав тілесні ушкодження – садна лобної ділянки голови та закриту черепно-мозкову травму. Його після огляду медиків відпустили за місцем проживання.

У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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