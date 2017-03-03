На Тернопільщині “накрили” цілу мережу підпільних гуралень

03/03/2017 Розмір тексту:

Підроблення марок акцизного збору викрили першого березня працівники Управління захисту економіки в Тернопільській області.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 ККУ – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Про це повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Відповідно до рішення суду правоохоронці провели санкціоновані обшуки в селах Бишки, Конюхи, Дибще Козівського району та селі ШибалинБережанського району. Факт виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору підтвердився.

У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники УЗЕ виявили та вилучили 150 літрів спирту, 100 пляшок готової алкогольної продукції торгових марок «Пшенична», 200 марок акцизного збору з явними ознаками підробки та 500 корків.

Вирішується питання про направлення вилученої алкогольної продукції й марок акцизного збору на дослідження в Тернопільський Науково-дослідний експертно-криміналстичний центр.

Розслідування кримінального провадження проводить слідче управління ГУНП, а оперативний супровід здійснює УЗЕ в Тернопільській області.