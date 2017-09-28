На Тернопільщині на території дитсадка знайшли артилерійські снаряди

28/09/2017 Розмір тексту:

27 вересня о 16:00 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення знешкоджено 3 вибухонебезпечних предмети, часів Другої світової війни, виявлених місцевим населенням у Козівському районі, під час проведення земляних робіт:

– в с. Городище – один артилерійський снаряд, калібром 122 мм;

– в с. Глинна – дві реактивних міни, калібром 220 мм.

Цього ж дня, о 19:30, в м. Монастириська на вул. Стуса, 2, на території недіючого колишнього дитячого садка виявлено два артилерійських снаряди, калібром 75 мм, часів Другої світової війни. До місця небезпечної знахідки направлено піротехніків ДСНС.

Загалом, з початку 2017 року, на Тернопільщині зареєстровано 165 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому фахівцями-піротехніками піднято на поверхню землі 1022 боєприпаси часів минулих воєн, повідомляють в Управлінні ДСНС.