На Тернопільщині на очах у власних дітей втопився чоловік

13/06/2017 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення надійшло до працівників Монастириського відділення поліції від фельдшера села Гончарівка. Медик повідомив про смерть місцевого мешканця, 1977 року народження.

Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.

Як встановили поліцейські, чоловік прийшов на водойму в нетверезому стані, ще й взяв з собою двох дітей. Сам поліз у ставок і не виплив. Дітлахи покликали на допомогу матір. Однак врятувати родича жінка не змогла, витягла його з води вже без ознак життя. Фельдшер попередньо констатував смерть від утоплення.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до часини 1 статті 115 ККУ. Слідчі встановлюють всі обставини.