На Тернопільщині на місці пожежі знайшли труп чоловіка

17/11/2017 0
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6 листопада о 15:47 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Дубівка Борщівського району.

На виклик оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік.

По прибуттю з’ясували, що загорання виникло у кімнаті житлового будинку, орієнтовною площею 30 м.кв.

На допомогу направили і місцеву пожежну охорону села Бурдяківці.

Завдяки організованим і оперативним діям бійців Служби порятунку уже о 16:28 вогонь зупинили, а о 17:46 повністю ліквідували.

Загоранння знищило одну житлову кімнату, речі домашнього вжитку, два дерев’яних  вікна, двоє дерев’яних дверей. Пошкоджено облицювання стін на площі орієнтовно 10 м. кв., перекриття на площі орієнтовно 4 м. кв., два дерев’яних вікна, двоє дерев’яних дверей та речі домашнього вжитку.

На місці події виявлено тіло громадянина.

Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

 

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