На Тернопільщині на лаві підсудних опинився чоловік, який засадив свій город коноплею

26/09/2018 Розмір тексту:

На Теребовлянщині місцевий мешканець, що посіяв на городі більше 3 000 рослин коноплі, постане перед судом.

Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 310 КК України стосовно одного із мешканців Теребовлянського району щодо незаконного вирощування ним рослин коноплі.

Встановлено, що сільський житель виростив на своїй присадибній ділянці коноплю в кількості 3125шт, що містить наркотичні канабіноїди (канабінол та канабіліол), психоактивний компонент – тетрагідроканнабінол і відноситься до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Розслідування завершено.