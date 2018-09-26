На Тернопільщині на лаві підсудних опинився чоловік, який засадив свій город коноплею
26/09/2018 0
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На Теребовлянщині місцевий мешканець, що посіяв на городі більше 3 000 рослин коноплі, постане перед судом.
Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 310 КК України стосовно одного із мешканців Теребовлянського району щодо незаконного вирощування ним рослин коноплі.
Встановлено, що сільський житель виростив на своїй присадибній ділянці коноплю в кількості 3125шт, що містить наркотичні канабіноїди (канабінол та канабіліол), психоактивний компонент – тетрагідроканнабінол і відноситься до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Розслідування завершено.
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