На Тернопільщині на лаві підсудних опинився чоловік, який засадив свій город коноплею

26/09/2018 0
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На Теребовлянщині місцевий мешканець, що посіяв на городі більше 3 000  рослин коноплі, постане перед судом.

Теребовлянською місцевою прокуратурою  скеровано до суду обвинувальний акт  у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 310 КК України  стосовно одного із мешканців Теребовлянського району щодо  незаконного  вирощування ним  рослин коноплі.

Встановлено, що сільський житель виростив на своїй присадибній ділянці коноплю  в кількості 3125шт, що містить наркотичні канабіноїди (канабінол та  канабіліол), психоактивний компонент – тетрагідроканнабінол і відноситься до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.   Розслідування завершено.

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