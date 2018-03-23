На Тернопільщині на корупції спіймали ще трьох депутатів

23/03/2018 Розмір тексту:

Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури виявлено факт порушення вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» 3 депутатами однієї із міських рад Гусятинського району при поданні декларації осіб, уповноважених на виконання функція держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що три депутати однієї із міських рад Гусятинського району після припинення ними депутатських повноважень, з грудня 2017 року до цього часу не подали електронну декларацію до Єдиного державного реєстру електронних декларацій, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно вказаних осіб внесено відомості за ст. 366-1 КК України (Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Окрім того, стосовно 5 депутатів цієї ж міської ради, які подали електронну декларацію з запізненням, лише в лютому 2018 року, місцевою прокуратурою скеровано матеріали до поліції для складання адміністративних корупційних протоколів.