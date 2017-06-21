На Тернопільщині на хабарі спіймали сільського голову

21/06/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому Слідчим управлінням ГУНП в області за ч.3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що сільський голова одного із сіл Підгаєцького району Тернопільської області вимагав і одержав неправомірну вигоду у розмірі 2000 гривень від односельця за видачу фіктивних довідок про походження лісопродукції для перевезення із території села до обласного центру. Зловмисника викрито правоохоронцями під час передачі грошей.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.