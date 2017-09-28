На Тернопільщині на хабарі спіймали начальницю РАЦСу та її невістку

28/09/2017 Розмір тексту:

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – таку статтю правоохоронці інкримінують двом жителям Лановецького району.

Шостого вересня оперативники захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури піймали “на гарячому” начальника місцевого РАЦСу та її невістку, яка працює приватним підприємцем й надає юридичні послуги.

Держпосадовець вимагали від громадянина Нігерії неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США. Саме в таку суму жінка оцінила послуги за видачу дубліката свідоцтва про народження його сина. Гроші передавав іноземець через посередницю-підприємця.

Вирішується питання про затримання підозрюваних відповідно до статті 208 КПК, повідомляють у поліції.