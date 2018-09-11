На Тернопільщині на фестивалі зварили понад 50 видів борщу

11/09/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині цими вихідними відбулося свято вишиванки і борщу. Його проводять щороку в містечку Борщові.

Організатори кажуть, що прагнули поєднати дві улюблені тематики – вишиванки та борщ, що об’єднують всю Україну.

Як повідомили IA ZIK у прес-службі облради, цього року під час фестивалю зафіксували національний вишиваний рекорд. Гостям презентували вишивану карту України, створену в рамках акції »Україно моя вишивана».

Мапу виготовляли майстри з усіх куточків держави. Вона занесена до Книги рекордів України. Відповідний сертифікат вручили в Борщові у другий фестивальний день.

На окремих локаціях відбулися виставки вишиття, майстер-класи, концерти фольклорних колективів. Гостей, які намилувались вишиванками, запрошували скуштувати місцевого борщу.

Цього року господині із 69 сіл району наварили понад 50 його видів, кажуть організатори. Також гостей пригощали варениками, салом та безліччю інших національних страв.

Етнофестиваль «Борщівська вишиванка», у рамках якого проводять також кулінарний фест «Борщ’їв», відбувається одинадцятий рік поспіль. Його мета – зберегти автентичність українського костюма та національної кухні.

Борщівський край вражає смачним борщем, який місцеві господині готують за різноманітними рецептами. А борщівські сорочки з чорними орнаментами відомі не лише в Україні, а й за кордоном.

Згідно з легендою, домінуючий колір вишиття пов’язаний із подіями 15-17 століть, коли на місцевість часто нападали турки і татари. Після одного з набігів у кількох селах загинули всі чоловіки, а дівчата і жінки заприсяглися протягом кількох поколінь носити сорочки, вишиті чорними нитками.

Щороку на фестиваль люди з навколишніх сіл від малого до старого вдягають традиційні борщівські вишиванки. Хтось – сучасні, вишиті власними руками. Дівчата приходять на свято у вбранні з бабусиних скринь.