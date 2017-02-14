На Тернопільщині на дорозі знайшли труп чоловіка

13/02/2017 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення про смертельний випадок надійшло 12 лютого до працівників Бережанського відділу поліції від жителя села Надрічне. Чоловік повідомив, що на автодорозі у селі виявив мертвого чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили на голові померлого відкриту черепно-мозкову травму. Встановили поліцейські і особу невідомого. Ним виявився 64-річний мешканець Херсонщини.

Чоловік зареєстрований у селі Чкалово, однак останні декілька років проживав на Хмельниччині. Як з’ясували слідчі, в Бережани він прибув, аби зустрітися з сином. Під час зустрічі херсонець випив спиртне, а опісля подався дорогою до села Урмань провідати знайомого, однак до населеного пункту так і не дійшов.

Детальні обставини смерті встановлюють правоохоронці. За попередніми даними на чоловіка скоєно наїзд автотранспорту.

Очевидців події поліцейські просять звертатися за номером у Бережанах (03548) 2 – 12 – 45, 067 471 66 23 (0352) 27-12-58 у Тернополі або «102» у будь-який відділ поліції, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.