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На Тернопільщині на березі ріки знайшли мертвого чоловіка
02/06/2017 0
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У Тернопільській області внаслідок необережного поводження на воді загинув 44-річний чоловік.
Як повідомили в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, трагедія сталася 1 червня в селі Лисичники Заліщицького району.
Тіло чоловіка виявили на березі ріки Серет. Загиблим виявився житель села Бедриківці.
З початку 2017 року на Тернопільщині втопилося 8 чоловік.
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