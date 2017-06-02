На Тернопільщині на березі ріки знайшли мертвого чоловіка

02/06/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області внаслідок необережного поводження на воді загинув 44-річний чоловік.

Як повідомили в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, трагедія сталася 1 червня в селі Лисичники Заліщицького району.

Тіло чоловіка виявили на березі ріки Серет. Загиблим виявився житель села Бедриківці.

З початку 2017 року на Тернопільщині втопилося 8 чоловік.