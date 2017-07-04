На Тернопільщині на автозаправці вкрали автомобіль

04/07/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною першою статті 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом слідчі Заліщицького відділення поліції інкримінують 46-річному жителю села Бедриківці. Чоловік поцупив автівку в односельчанина.

До поліцейських звернувся 58-річний працівник АЗС і повідомив, що з території заправки невідома особа викрала його автомобіль «Форд». Потерпілий зізнався – машину залишив відчиненою з ключами у замку запалювання.

Оперативними заходами поліцейські розшукали крадений транспортний засіб, а також встановили особу, причетну до злочину. 46-річний зловмисник доїхав на чужій автівці до райцентру, де його й зупинили працівники поліції. На запитання – чий автомобіль, крадій переконував, що його, а коли правоохоронці попросили показати документи – намагався втекти.

Після документування зловмисника відпустили. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.