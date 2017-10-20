На Тернопільщині мисливці гасають джипами по полях і знищують посіви озимини

20/10/2017 Розмір тексту:

Посіви озимих культур нищать «люди зі зброєю», які полюють на тварин на Тернопільщині. Про таких горе-мисливців уже повідомив в обласне управління лісового та мисливського господарства керівник ПП «Агрон» Юрій Березовський. Аграрій розповів під час прес-конференції 19 жовтня, що збитки, завдані тільки його підприємству – це десятки тисяч гривень. Якщо говорити про область в цілому – цифра сягне мільйонів гривень.

– Ми орендуємо землі на території Тернопільського району – у селах Товстолуг, Дичків, Грабівці, Красівка, Застінка, Костантинівка, Малий Ходачків, Великі Гаї, Велика Березовиця, – зазначив аграрій. – Більшість земель межує із зоною, де полюють мисливці, а можливо і браконьєри. Нехтуючи працю аграріїв, ці «люди зі зброєю» автомобільним транспортом заїжджають на поля та фактично знищують посіви сільськогосподарських культур. Ці землі потім стають непридатними для урожаю, адже ущільнюється ґрунт.

Мисливці, за словами аграрія, використовують високоякісну техніку – тепловізори, прибори нічної стрільби. Найбільше вони винищують козуль, зайців, кабанів.

– Ми не можемо самостійно контролювати ситуацію, адже не маємо надлишкової робочої сили, – додає аграрій. – Більше того, ситуацію слід моніторити і поза межами земель нашого підприємства. Ми готові допомагати проводити рейди. Адже якщо цих «людей зі зброєю» залишити без покарання, вони продовжуватимуть нищити урожай хліба та мисливську фауну.

Джерело: Терен