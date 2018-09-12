На Тернопільщині мисливець за старовиною назбирав цілий арсенал зброї

12/09/2018 Розмір тексту:

Незаконну колекцію зброї та боєприпасів виявили, під час проведення профілактичної операції, працівники Монастириського відділення поліції в 43-річного жителя селища Коропець. Чоловік зберігав небезпечні предмети на власному господарстві.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили в підсобному приміщенні жителя району три гвинтівки “Мосіна”, 16 стволів до нарізної зброї, 28 набоїв різного калібру, 75 стержнів артилерійського пороху, 20 грамів тротилу, корпус гранати та два запали до неї.

Всі вилучені предмети візуально – часів Другої світової війни, проте у відмінному стані. Зі слів коропчанина, він за допомогою металошукача знаходив різні боєприпаси та зброю, реставрував та залишав собі до колекції.

Усі небезпечні знахідки правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.