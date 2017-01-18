На Тернопільщині мисливець так переслідував здобич, що прострелив собі руку і живіт

18/01/2017 0
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Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження задокументували працівники Підгаєцького відділення поліції. Про пацієнта з наскрізним пораненням дробом правоохоронців поінформували працівники районної лікарні.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події. Як з’ясувалося, поранений – 40-річний мешканець села Литвинів. Чоловік на полюванні підстрелив самого себе.

Неприємність трапилася в урочищі Зарва, куди потерпілий з компанією мисливців відправилися на полювання. Чоловік вистежив звірину, і став переслідувати здобич. Однак  перечепився та покотився в яр.  Під час падіння рушниця  вистрелила, пробивши руку наскрізь. Поранений зумів зателефонувати одному з товаришів та попрохав  підібрати його на дорозі. Сам вибрався з яру на шлях та сів в авто. Вже в транспорті помітив, що кровить ще й живіт. Дробини пробили черевну порожнину.

Потерпілого з діагнозом нacкpiзне пopaнeння пpaвoї киcтi pyки, пpoникaючепopaнeння чepeвнoї пopoжнини з пoшкoджeнням внyтpiшнiх opгaнiв було госпіталізовано y peaнiмaцiйнe вiддiлeння райлікарні. Пацієнта прооперували. Наразі його стан стабільний.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 128 ККУ, повідомляють у поліції.

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