На Тернопільщині мисливець прострелив собі живіт

16/01/2017 Розмір тексту:

У реанімаційному відділенні Підгаєцької центральної районної лікарні завершилось хвацьке полювання мешканця села Литвинів 15 січня.

Горе-мисливець 1977 року народження через необережне поводження з мисливською рушницею замість здобичі вполював у селі Настасів… себе, повідомляє сайт topnews.in.ua.

І, певне, чолов’яга родився в сорочці, адже, поціливши собі в живіт з рушниці, – зостався живим. З діагнозом “Наскрізне поранення правої кисті руки, проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів” перерубває в реанімації.