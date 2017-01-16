На Тернопільщині мисливець прострелив собі живіт

16/01/2017 0
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У реанімаційному відділенні Підгаєцької центральної районної лікарні завершилось хвацьке полювання мешканця села Литвинів 15 січня.

Горе-мисливець 1977 року народження через необережне поводження з мисливською рушницею замість здобичі вполював у селі Настасів… себе, повідомляє сайт topnews.in.ua.

І, певне, чолов’яга родився в сорочці, адже, поціливши собі в живіт з рушниці, – зостався живим. З діагнозом  “Наскрізне поранення правої кисті руки, проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів” перерубває в реанімації.

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