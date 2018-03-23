На Тернопільщині можна скупатися у підземному озері

23/03/2018 Розмір тексту:

Минулого року в печері Оптимістична, що розташована в селі Королівка Борщівського району, відкрили підземне озеро площею 500 кв. м. Для відчайдухів вирішили організовувати екскурсії.

Спелеолог з Луцька Ігор Троцюк, який в квітні 2017 року знайшов підземне озеро, яке він називає Мікрон, розповів як дістатися до нього. За його словами, похід триває близько чотирьох годин і вимагає відповідної фізичної підготовки, оскільки половину шляху потрібно повзти навкарачки. Про це пише Прес-центр.

Щоправда, екскурсії до Мікрона наразі не є масовими. Проте, за 3500 гривень групу туристів можуть відвести до озера, де вони не лише зможуть полюбуватися пейзажами, а й покупатися. Площа озера становить 500 квадратних метрів, глибина 6-7 метрів.

Мікрон є не єдиною пам`яткою печери Оптимістична. Лише за останні роки в ній відкрили близько 10 озер. Дослідники і надалі продовжують роботу щодо подальшого дослідження печери.