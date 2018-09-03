На Тернопільщині може суттєво подорожчати основний продукт

03/09/2018 Розмір тексту:

Стрімке подорожчання хліба прогнозують восени в усіх регіонах України. Підвищення ціни підприємці пояснюють значними втратами врожаю через негоду. Тернопільщина цього року недоотримала близько третини врожаю, в інших регіонах втрати ще більші.

Ціна зерна вже підвищилася, – повідомляють в асоціації фермерів України. Найбільше готові платити за українське зерно за кордоном. Відтак саме масовий експорт зерна може призвести до здорожчання хліба.

У департаменті агропромислового розвитку ОДА запевняють: дефіцит зерна Тернопільщині не загрожує. Незважаючи на невеликі втрати через несприятливу погоду влітку, в регіоні зробили чималі запаси зерна.

«Якщо хліб і подорожчає, то явно не через те, що в області бракує зерна. В нас є запаси зернових ще від минулих років. Тернопільська область – це один із найбільших експортерів зерна в державі. Тому без хліба точно не залишиться. А щодо підвищення цін, то все залежить від ситуації на ринку», – відзначає заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Тим часом у місцевих магазинах уже помітили тенденцію щодо підвищення цін на хлібобулочні вироби. Хліб подорожчав у середньому на три гривні.

Софія Романська