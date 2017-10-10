На Тернопільщині може подорожчати хліб?

10/10/2017 Розмір тексту:

Аграрії вкотре наголошують: Тернопільщина зайняла друге місце в державі за врожайністю зернових культур. В регіоні намолотили до двох мільйонів зерна. Проте гарний врожай не гарантує стабільної ціни на хліб і хлібобулочні вироби.

Упродовж літа на Тернопільщині простежилася тенденція щодо зростання ціни на хліб. Проте після збору врожаю ситуація внормалізувалася, – запевняють аграрії.

«Варто розділяти ті фактори, які впливають на ціну. Перше – це стабільність валютного курсу. Якщо буде коливання валютного курсу, то і ціна буде коливатися. Основу у виробництві хліба складає борошно. Інше – витрати на доставку, на енергоносії. Зараз ми бачимо, що цінова ситуація дещо вирівнялася, порівняно з минулим роком. На початку жнив ми спостерігали дещо вищі ціни. А зараз ціни дещо стабілізувалися, порівняно з минулим роком. Тому стверджую, причин для росту цін на хліб і хлібобулочні вироби, не бачимо. Є достатня кількість виробленої продукції. Але у встановленні ціни грають роль і такі ринкові фактори як попит і пропозиція. Тобто незначне зростання ціни якщо і буде спостерігатися, то тільки через ринковий фактор», – відзначив заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

А тим часом курс долара зростає. Відтак попри запевнення виробників, ймовірність підвищення ціни залишається.

Софія Романська