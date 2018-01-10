На Тернопільщині молодики забрали у підлітка срібний хрестик, аби розрахуватися за борги у крамниці

10/01/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу слідчі Борщівського відділення поліції розпочали щодо двох жителів села Окопи. Зловмисники пограбували неповнолітнього.

Злочин стався ще влітку, проте 14-річний підліток боявся розповідати рідним про це, а коли бабуся стала допитуватися, куди ж подівся її подарунок – срібний хрестик, хлопчина зізнався, що його в нього відібрали.

Зі слів школяра, зловмисники перестріли його на сходах сільської крамниці і стали вимагати, аби той повернув за них борг – 500 гривень, мовляв, твоя мама приїхала з-за кордону, тож гроші в тебе є. Неповнолітній не погоджувався на вимагання дорослих, тоді вони змусили його зняти з ланцюжка срібну прикрасу, пообіцявши повернути, якщо неповнолітній занесе до крамниці заборговані гроші.

Наступного дня хлопчина таки віддав половину боргу, а де взяти решту – не знав, тож назад хрестика не отримав.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє жителів села Окопи, 1986 та 1995 років народження. Зловмисники у скоєному зізналися, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.