На Тернопільщині молодик встромив ножа у груди перехожому

30/03/2017 Розмір тексту:

До Кременецького відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік розповів, що повертаючись додому став свідком того суперечки під час якої один з молодиків вдарив іншого невідомимпредметом.

На місці події правоохоронці з’ясували, що того вечора потерпілий проходив повз компанію молодих людей, які випивали. Один з них підійшов до нього та вступив у суперечку. У ході конфлікту дістав невідомий предмет, схожий на ніж, та вдарив в область грудної клітки. Після цього втік з місця події.

Сорокатрьохлітнього потерпілого доправили в району лікарню.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний мешканець Кременеця. Чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався.

Зловмиснику інкримінують частину першу статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Останнього затримали відповідно до статті 208 КПК України. Вирішуєтьсяпитання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.