На Тернопільщині молодик вкрав “Жигулі” заради розваги

16/11/2017 Розмір тексту:

Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують кременецькі правоохоронці жителю Заліщицького району. Той викрав автівку задля розваги.

Про пропажу старенького “ВАЗ-2103 поліцейським повідомив сам власник, житель села Нагоряни. Чоловік залишив машину відчиненою та ще й з ключами на вулиці біля воріт власного будинку. Така безпечність призвела до протиправного – авто вкрали. Про те що бачив його авто з незнайомцем за кермом, власнику повідомив знайомий, зателефонувавши на мобільний. Чоловік вибіг на вулицю та, виявивши відсутність машини, одразу зателефонував поліцейським.

Правоохоронці розшукали транспорт та встановили особу автозлодія. Ним виявився 24-річний сусіда потерпілого. Злочину передувала випивка, бо саме вже добряче погулявши, захмелілий заліщанин повертаючись додому, помітив незачинену автівку сусіда. Вирішив просто покататися.

Промчавши селом він виїхав на польову дорогу. На тому поїздка закінчилася бо угонщик злетів з дороги та застряг в польовій багнюці. Покинув чуже авто та подався додому. Там і його застали працівники поліції. Свою провину підозрюваний визнав, каже, що викрадати не хотів лише поїздити. Однак нічні пригоди завершилися криміналом. Подія внесена до ЄРДР за статтею 289 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.