На Тернопільщині молодик вкрав колеса автомобіля, розібравши частину даху гаража

26/06/2018 Розмір тексту:

Житель села Іванків Борщівського району, аби вчинити крадіжку, розібрав частину покрівлі чужого гаража. Виніс звідти майна на понад п’ять тисяч гривень.

Про крадіжку поліцейських повідомив мешканець селища Скала-Подільська. Чоловік заявив, що хтось проник до його гаражного приміщення і виніс звідти рибальське знаряддя, музичний центр, навіть зняв з автомобіля усі чотири колеса.

Оперативними заходами поліцейські встановили, що до злочину причетний 30-річний знайомий потерпілого. Зловмисник неодноразово бував у цьому гаражі, тож добре знав, що звідти можна потягнути.

Свій вчинок крадій пояснив матеріальною скрутою. До слова, раніше підозрюваний проблем із законом не мав.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.