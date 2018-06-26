На Тернопільщині молодик вкрав колеса автомобіля, розібравши частину даху гаража
Житель села Іванків Борщівського району, аби вчинити крадіжку, розібрав частину покрівлі чужого гаража. Виніс звідти майна на понад п’ять тисяч гривень.
Про крадіжку поліцейських повідомив мешканець селища Скала-Подільська. Чоловік заявив, що хтось проник до його гаражного приміщення і виніс звідти рибальське знаряддя, музичний центр, навіть зняв з автомобіля усі чотири колеса.
Оперативними заходами поліцейські встановили, що до злочину причетний 30-річний знайомий потерпілого. Зловмисник неодноразово бував у цьому гаражі, тож добре знав, що звідти можна потягнути.
Свій вчинок крадій пояснив матеріальною скрутою. До слова, раніше підозрюваний проблем із законом не мав.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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