На Тернопільщині молодик вкрав автомобіль, який хотів придбати. ФОТО
План «Перехоплення» був введений одразу, щойно надійшла заява від жителя села Увисла Гусятинського району про те, що невідома особа незаконно заволоділа його транспортним засобом. Завдяки оперативному реагуванню поліцейських, до яких вчасно звернувся потерпілий, крадену іномарку вдалося повернути, а зловмисника затримати.
Близько двадцятої години на лінію 102 надійшло повідомлення, що з автозаправної станції, що в місті Хоростків, викрадено автомобіль марки «Ауді А6» сірого кольору на номерних знаках польської реєстрації.
З’ясувалося, власник транспортного засобу приїхав на обумовлене місце, аби зустрітися з потенційним покупцем машини. Молодик ретельно обдивився іномарку, а тоді сів у салон. Скориставшись тим, що господар залишився на вулиці, а двигун працював, лиходій різко натиснув на педаль газу. Зупинили крадія на чужому авто патрульні поліцейські в Тернополі.
Зловмисником виявився 20-річний житель села Острів Тернопільського району. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 289 ККУ. Лиходій затриманий в порядку статті 208 КПК, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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