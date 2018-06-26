На Тернопільщині молодик поцупив автомобіль, бо дуже хотів поїхати до друзів

25/06/2018 Розмір тексту:

Частину 1 статті 289 Кримінального кодексу слідчі Підгаєцького відділення поліції інкримінують 19-річному жителю села Білокриниця. Молодик поцупив у свого знайомого автівку.

До поліцейських із заявою про незаконне заволодіння автотранспортом звернувся житель райцентру. Зі слів чоловіка, автівка марки «Опель Аскона» зникла з подвір’я його господарства вночі. Власник зізнався, що залишив машину незамкненою.

Оперативними заходами правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився знайомий потерпілого. 19-річний молодик розповів, що йому дуже потрібно було поїхати до Теребовлі до своїх друзів, от він і надумав скористатися автівкою знайомого, не попередивши останнього про це. До місця призначення зловмисник так і не доїхав – машина дорогою зламалася.

Розшукали його поліцейські разом з краденим транспортним засобом на в’їзді в Теребовлянський район, повідомляють в Головному управлінні поліції.