На Тернопільщині мешканці міст ночами вивозять “непотрібних” котів і собак у села

14/03/2018 Розмір тексту:

Жителі міст ночами викидають собак і котів у селах Тернопільщини.

– У нас в селі є закинута ферма. – розповідає Марія Бліхар, жителька села Колодно Збаразького району. – Не раз бачу, як машинами вивозять собак і котів, викидають. То потім ті пси приходять до хат і крадуть курей. Я вже забрала одного пса, трьох котів. До речі, у котів менше шансів вижити – їх роздирають собаки.

Бродячі собаки – проблема не лише для Тернополя. Їх щороку більшає у селах, пише інтернет-видання pro.te.ua.

– Недавно я їхала в автобусі, одна жінка з Косова розповідала, як на неї пси напали. – розповідала жителька Чорткова Ірина Михайлів. – Навіть не було її кому розборонити. Вона кричала. Ніхто не допоміг, бо односельці були святково вбраними, йшли до храму. Та жінка каже: «Я кричу, кричу, але вони йдуть до церкви. Головне, до церкви йдуть». У Косові пси пороздирали гусей. Там дуже великі собаки ходять.

– У нас також є бродячі пси. – говорить жителька села Ридодуби Люба Іванівна. – Але на людей поки не нападають і птицю не роздирають. Мають що їсти. Магазинів кілька є, кафе, підгодовують їх односельці.

Жителі сіл кажуть, що собак викидають містяни.

– Тепер люди мають машини, то що їм приїхати вночі і викинути собаку? – продовжує Люба Іванівна. – Бродячі пси і колись були, але на фермах. Там викидали телят здохлих, вони були санітарами. Бігали зграї собак, але до села не йшли.