На Тернопільщині мажори “відбивали” у поліції свого друга, який їздив п’яним
19-річного жителя міста Зборів затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисник наніс тілесні ушкодження працівникові поліції.
30 січня близько сьомої години поліцейські групи реагування Зборівського відділення поліції зупинили в центрі міста автомобіль марки «БМВ» за кермом якого перебував нетверезий водій. 21-річному зборівчанинуполіцейські запропонували пройти медичне освідчення на предмет алкогольного сп’яніння у районній лікарні.
Поки медики проводили відповідну процедуру, до закладу увірвалися товариші зборівчанина, котрі теж були не зовсім тверезі. Молодики намагалися відбити свого товариша у поліцейських і один з них рукою вдарив в обличчя старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції. Збивши поліцейського з ніг, зловмисник продовжував наносити удари. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, чисельні забої та гематоми.
Дії 19-річного забіяки слідство кваліфікувало частиною другою статті 345 ККУ- умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Карається таке злодіяння обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.
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Коментарі (4)
Адвокат копів31/01/2017
Дорога та вельмишанована редакція ZZ!!! Скажіть будь-ласка, скільки платить Богомол за PR статті про роботу міського та районних відділів поліції?
Напередобні я бачив, як шуршать копи, шукають якогось таксиста, весь ранок всіх торбошать і перевіряють. Одним словом – віддаються на всі 100%.
Потім статті в мережі про пророблену роботу… молодці.
Але мене, як пересічного тернополянина, обурює те, що … мєнти до цього часу не усвідомили того, що копи можуть робити роботу набагато краще і ефективніше. Ба більше – вони можуть і готові робити систему кращою. Однак валовські генерали та … командири – роблять усе, щоб невілювати вагу та силу копів з котляревського.
Арсен31/01/2017
….поки відкупить синочка то синочок добряче потрусить ногами!!!!
131/01/2017
Треба було з ПМ в нього шмальнути з разок
ПІП31/01/2017
нічо батько при грошах,відкупить синочка! не вперше…