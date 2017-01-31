На Тернопільщині мажори “відбивали” у поліції свого друга, який їздив п’яним

31/01/2017 Розмір тексту:

19-річного жителя міста Зборів затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисник наніс тілесні ушкодження працівникові поліції.

30 січня близько сьомої години поліцейські групи реагування Зборівського відділення поліції зупинили в центрі міста автомобіль марки «БМВ» за кермом якого перебував нетверезий водій. 21-річному зборівчанинуполіцейські запропонували пройти медичне освідчення на предмет алкогольного сп’яніння у районній лікарні.

Поки медики проводили відповідну процедуру, до закладу увірвалися товариші зборівчанина, котрі теж були не зовсім тверезі. Молодики намагалися відбити свого товариша у поліцейських і один з них рукою вдарив в обличчя старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції. Збивши поліцейського з ніг, зловмисник продовжував наносити удари. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, чисельні забої та гематоми.

Дії 19-річного забіяки слідство кваліфікувало частиною другою статті 345 ККУ- умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Карається таке злодіяння обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.