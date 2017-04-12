На Тернопільщині мати-садистка прив’язувала дитину мотузкою до столу

12/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині мамі, що «виховувавала» доньку кулаками і прив‘язувала мотузкою, присуджено 200 годин громадських робіт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що в одному із сіл Теребовлянського району на початку лютого цього року місцева жителька завдала легких тілесних ушкоджень своїй малолітній доньці. Агресивна мама, яка зловживає алкоголем, через непослух доньки, побила восьмилітню дівчинку, спричинивши їй тілесні ушкодження на спині та руках. Наступного дня синці на тілі дівчинки побачили вчителі у школі і педагоги поскаржились правоохоронцям на дії мами їхньої учениці.

Також з‘ясувалось, що жінка не лише била дитину, а й використовувала інші антипедагогічні методи виховання – будучи розлюченою на поведінку доньки, горе-мама прив’язувала її за допомогою мотузки до ніжки стола в одній із кімнат будинку.

Оскільки, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження, завдані дитині, належать до легких тілесних ушкоджень, за рішенням суду винній особі призначено покарання у виді громадських робіт.

Наразі дівчинка перебуває в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей у м. Тернополі. Вирішується питання про відібрання дитини у матері через суд.