На Тернопільщині мати крала продукти заради доньки

27/03/2018 Розмір тексту:

Сорокарічну жительку села Іванківці та її неповнолітню доньку, які намагались викрасти продукти харчування, до Кременецького відділу поліції доправили працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області.

Як стало відомо, що охоронець магазину помітив, як жінка клала у сумки та в кишені продукти харчування. Зловмисницю разом із донькою запросили до адміністрації.

Там, перевіривши запис камер відеоспостереження, підтвердився факт крадіжки. Працівники супермаркету натиснули тривожну кнопку та за кілька хвилин на місце події прибув наряд реагування поліції охорони.

Жінка опору працівникам поліції не чинила, лише намагалася пояснити, що на протиправне пішла заради доньки. До викраденого набору продуктів харчування входила ковбаса, соки та продукти дитячого харчування на суму майже 400 гривень.

Слідче відділення розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України – крадіжка, повідомляють у поліції.

Триває розслідування і відповідно до ще одного кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.304 КК України – Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.