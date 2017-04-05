На Тернопільщині мати два роки не випускала з дому сина-підлітка, бо “всі люди злі”

05/04/2017 Розмір тексту:

У вересні 2014 року жителька райцентру Заліщики прийшла до школи, де навчався її син, попросила віддати документи, мотивуючи тим, що виїжджають за кордон. З того часу життя цілком нормальної дитини на два з половиною роки кардинально змінилося.

Ні, хлопець не бачив заморського життя, він став заручником власної матері, котра зачинила його в будинку і щодня лякала розповідями, що люди навколо погані, що серед них перебувати небезпечно, що всі бажають йому тільки зла. Зі слів керівника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, дитина перетворилася на покірного, заляканого піддослідного, котрий без дресури матері навіть зайвий раз не моргне.

Зустрітися та поговорити із 40-річною заліщанкою, прийти і подивитися, що з дитиною і в яких умовах вона проживає поліцейські намагалися неодноразово. Проте жінка на контакт не йшла. Тоді правоохоронці змушені були вдатися до примусових заходів. До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за частиною першою статті 166 ККУ – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, в рамках якого поліцейські отримали ордер на примусовий огляд помешкання в якому знаходився 14-річний підліток.

Та й тут виявилося не все так просто. Жінка одна за одною висувала вимоги з ким буде, а з ким не буде спілкуватися, кого хоче, а кого не хоче бачити. До поліцейських на розмову спочатку не вийшла зовсім, а потім вилізла через кватирку. За деякий час наказала через ту ж кватирку вилізти синові, адже правоохоронці наполягали, що мають особисто побачити підлітка. Лише після багатогодинних вмовлянь поліцейські разом з представниками органів опіки та піклування райдержадміністрації змогли увійти до помешкання.

Умови, в яких жив хлопець, були задовільними, проте насторожила поведінка 14-річного підлітка. Той без вказівки матері не робив жодних рухів, не говорив ні слова. Дитина виглядала виснаженою, бо коли у відділенні поліції мати наказала йому не сідати на стілець, той через декілька хвилин ослухався її і присів через те, що сил стояти не було.

– Нині хлопець знаходиться у Тернопільському притулку для неповнолітніх, де має пройти медичне обстеження, з ним поспілкуються психологи закладу, – розповів Петро Тихович. До слова, підліток не заперечував проти цього. В рамках кримінального провадження слідчі також наполягатимуть на вивченні психоемоційного стану матері, адже така поведінка жінки викликає хвилювання, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.