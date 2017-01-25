На Тернопільщині масово знищать свиней

25/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині в Збаразькому районі буде масово знищено свиней.

Зумовлено це африканською чумою, спалах якої виявили у районі, повідомляє сайт 0352.ua.

«Наше головне завдання – зупинити поширення збудника АЧС. Я впевнений, що нам це вдасться. У госпродарствах у зоні дії можливого зараження доведеться знищити всіх тварин. Наразі ніякої загрози життю людей на Збаражчині немає», – зазначив під час засідання обласної адзвичайної протиепізоотичної комісії перший заступник голови ОДА Іван Крисак.

Також він повідомив, що людям, які будуть знищувати свиней, буде відшкодовано кошти.

Нагадаємо, у період з 5 по 17 січня 2017 року в приватному домогосподарстві у м. Збараж сталася загибель 12-ти свиней (всього в господарстві знаходилось 15 свиней).

17 січні три проби паренхіматозних органів свиней (зразки селезінки, легень, серця, нирок, підщелепові та ближові лімфатичні вузли) було направлено у випробувальний центр харчової та сільськогосподарської продукції Тернопільської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини. Згідно звіту дослідження патологічного матеріалу виявлено світіння характерне для вірусу «Африканська чума свиней».

18 січні дані патологічні матеріали 3-х свиней досліджено Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини, де за попереднім діагнозом виявлено ДНК вірусу «Африканська чума свиней».

19 січня було проведено засідання районної протиепідемічної комісії, визначено 3-х кілометрову захисну зону, в якій знаходиться близько 120 свиней у приватних домогосподарствах. Для додаткового перестрахування межі захисної зони було розширено до 20 км.

Врешті комісія прийняла про встановлення карантинних ветеринарних і поліцейських постів на дорогах при в’їзді на територію епізоотичного осередку, проведення в епізоотичному осередку обліку всього свинопоголів’я, вилучення та його евтаназію.

Утилізують трупів свиней методом спалювання, після чого залишки захоронять.