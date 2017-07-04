На Тернопільщині масово загинули бджоли

04/07/2017 Розмір тексту:

На 21 червня 2017 р. бережанські пасічники-любителі отримали непоправних втрат внаслідок масової загибелі робочих бджіл. Деякі пасічники не долічилися 2/3 робочих бджіл у сім’ях.

На думку бережанців, бджоли загинули на свіжо покроплених “хімією” полях на схилах гори Лисоня, про що не були попереджені. Група пасічників, зібравши кожен по жмені трупиків загинулих бджіл, звернулася 22 червня до представника Держпродспоживслужби в Бережанському районі з колективною скаргою. Службовець повідомив, що лабораторія, яка може зробити аналіз на можливу трутку, є лише у Києві. Та пообіцяв віднести їхню заяву у райвідділ поліції. Пізніше він повідомив пасічників, що Бережанські поліцейські відмовилися прийняти їхню колективну заяву, і вимагають писати індивідуальні заяви…

Після звернення пасічників у Відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, отримано трохи іншу інформацію. Отож, у випадку виявлення загибелі бджіл (птахів, тварин, рослин тощо) потрібно:

– скласти Акт за участі представників місцевої ради і поліції;

– повідомити Держпродспоживслужбу;

– повідомити Управління сільського господарства (чи відділ міської ради, що виконує такі функції).

Екологи також повідомили, що при відомій інформації про пестицидт чи іншу “хімію”, якою кропили поля — перевірку роблять у Тернополі, при невідомих складника — можна у Львові здати загиблих комах на аналізи. І поцікавилися, чи бережанський представник Держпродспоживслужби передав отримані бджоли на аналіз у столицю…

29 червня, на черговому засіданні сесії Бережанської міської ради, було розглянуто депутатський запит по даному питанні. При його обговоренні висловлювались думки, що бджоли – це лише «сигнал», який вимагає подумати про здоров’я дітей і дорослих міста, які можуть (і вже страждають) від шкідливого впливу кроплення рослин невідомо чим. Депутати вирішили для початку надіслати листа в місцеву поліцію щодо розгляду даного питання, та залучити відповідні інституції для його вивчення.

Наскільки нам відомо, фермери, які обробляють поля у районі, повідомлять про такі дії сільські ради. Міський голова понадіявся, що він теж отримуватиме інформацію про наступні кроплення полів. Та на запитання, як жителі міста отримають цю інформацію, міський голова повідомив: “На даний момент ми маємо лише систему оповіщення працівників міської ради, а міської системи оповіщення не існує. Плануємо встановити у місті гучномовці”…

Зауважимо, що результатом покроплення полів, шкідливі речовини можуть осідати на суниці та інші ягоди, які ми купуємо на міському ринку…

Джерело: БережІнфо