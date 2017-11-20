На Тернопільщині маса вакансій. Нема кому працювати!

20/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині побільшало вакансій, – констатують в обласному центрі зайнятості. Охочих зайняти які небагато. Нині роботодавці розпочинають боротьбу за хороших фахівців.

На ринку праці області залишається незмінною потреба у кваліфікованих робітниках. Проте краяни не поспішають займати вільні робочі місця.

«Упродовж цього року ми спостерігаємо чітку тенденцію щодо збільшення кількості вакансій. Упродовж року роботодавці краю пропонували понад тридцять чотири тисячі вільних робочих місць. Це на 13% більше, порівняно із минулорічною ситуацією. Заробітна плата, яку пропонують роботодавці, також трохи збільшується. Наприклад, на 1 листопада було актуально майже дві з половиною тисячі вакансій: 1600 – для робітників, 643 – для службовців, а також 272 – для осіб, які не потребують спеціальної підготовки. Цього року на одне вільне робоче місце в середньому пропонувало 3 безробітних», – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Серед районів області, найбільше безробітних – у Бучацькому. Там на одну вакансію претендує до двадцяти осіб, а найменше у Тернопільському. За середніми підрахунками, на одне вільне робоче місце у цьому районі припадає лише один фахівець.

Софія Романська