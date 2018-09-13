На Тернопільщині люди збирали гриби, а знайшли снаряди

13/09/2018 0
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На Тернопільщині протягом доби виявили одразу три небезпечні знахідки, стільки ж знешкоджено.

Так, 11 вересня в лісі поблизу села Шутроминці Заліщицького району під час збирання грибів виявлено два артилерійських снаряди калібром 152 та 76 мм. А у Тернополі, на вул. Дубовецькій, 2 під час проведення земляних робіт виявлено артснаряд калібром 100 мм.

Також цього дня групою піротехнічних робіт Управліня ДСНС України у Тернопільській області в селі Оліїв Зборівського району вилучено та знешкоджено артилерійський снаряд калібром 152 мм та дві мінометні міни калібром 81 та 82 мм, які було виявлено напередодні.

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