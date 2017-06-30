На Тернопільщині люди заразилися сальмонельозом на поминках

30/06/2017 Розмір тексту:

Працівниками Державної установи “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” проведено епідрозслідування спалаху кишкової інфекції серед осіб, котрі брали участь у поминальному обіді в с. Ценів, Козівського району.

Як повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України, 25 червня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулися та були госпіталізовані у інфекційне відділення Козівської ЦРЛ 5 осіб. На сьогоднішній день від 4 хворих виділений збудник сальмонела ентерітідіс та виставлений діагноз «Сальмонельоз».

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації Держсанепідслужбою у вогнищах проведено комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Для лабораторних досліджень відібрано 26 проби з об’єктів навколишнього середовища на патогенну та умовно-патогенну флору, обстежено 18 контактних осіб.

Дослідження тривають. За контактними встановлено медичне спостереження.

Інформація, що надана Держпродспоживслужбою в Тернопільській області та виставлена на сайті, стосовно їхньої участі у розслідуванні спалаху в Козівському районі не правдива. Всі заходи по розслідуванню випадків захворювання та проведенню протиепідемічних заходів, в тому числі відбору матеріалів на бактеріологічне дослідження, здійснювалися працівниками Державної установи “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”