На Тернопільщині люди панікують через зграю вовків. ВІДЕО
27/09/2018 0
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На Тернопільщині впродовж літа жертвами хижаків стали кілька овець, телиця та лоша. Селяни б’ють на сполох: не те, що в ліс навіть сільськими вулицями бояться ходити. Дітей з двору не випускають, а як посутеніє зачиняються в хатах.
Роман Миць, житель Зборівського району, на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому видно зграю тварин, схожих на вовків.
«Будьте обережні!!!! Поблизу с. Висипівці зграя вовків», – написав чоловік.
Користувачі соцмережі у коментарях під постом висловили свої думки:
«Вони переходять. Їх бачили в сусідніх селах за 15 км від Висипівці. Там вони дві домашніх кози з’їли», – написав Василь Яруш.
Варто зазначити, що ці хижаки вперше спостерігаються настільки близько. Проте досі жодного разу вовка не було зафіксовано, лише знайдені сліди.
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