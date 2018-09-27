На Тернопільщині люди панікують через зграю вовків. ВІДЕО

27/09/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині впродовж літа жертвами хижаків стали кілька овець, телиця та лоша. Селяни б’ють на сполох: не те, що в ліс навіть сільськими вулицями бояться ходити. Дітей з двору не випускають, а як посутеніє зачиняються в хатах.

Роман Миць, житель Зборівського району, на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому видно зграю тварин, схожих на вовків.

«Будьте обережні!!!! Поблизу с. Висипівці зграя вовків», – написав чоловік.

Користувачі соцмережі у коментарях під постом висловили свої думки:

«Вони переходять. Їх бачили в сусідніх селах за 15 км від Висипівці. Там вони дві домашніх кози з’їли», ­­­– написав Василь Яруш.

Варто зазначити, що ці хижаки вперше спостерігаються настільки близько. Проте досі жодного разу вовка не було зафіксовано, лише знайдені сліди.