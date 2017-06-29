На Тернопільщині люди отруїлися на поминках

29/06/2017 Розмір тексту:

Фахівці Держпродспоживслужби в Козівському районі розслідують спалах гострої кишкової інфекції.

5 жителів с. Ценів Козівського району потрапили в інфекційне відділення центральної комунальної районної лікарні з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт». Відомо, що усі хворі споживали страви під час поминального обіду, пише Терен.

Працівники Козівського відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» 27.06.2017 р. здійснили виїзд у вогнище та розпочали проведення заходів в ньому, зокрема: провели бактеріологічні дослідження об’єктів довкілля у вогнищі – 24 (із них відібрано 3 взірці харчових продуктів: яйця, молоко, сметану вдома у громадянки, яка проводила поминальний обід, 2 проби питної води з індивідуальної криниці та 20 змивів), всі взірці в роботі.

«Наразі проводиться епідрозслідування, з’ясовуються причини захворюваності та проводяться заходи щодо недопущення поширення спалаху», – зазначив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Євгеній Безрукий.