На Тернопільщині ловитимуть хижу рибу, а потім відпускатимуть

02/09/2018 Розмір тексту:

15 – 16-го вересня на Тернопільщині пройде Чемпіонат з лову хижої риби. Приєднатися можуть всі охочі, попередньо необхідно зареєструватися.

Проводять Чемпіонат з лову хижої риби задля популяризації риболовного спорту та здорового способу життя, а також підвищення спортивної майстерності рибалок.

«Змагатимуться рибалки за адресою – Тернопільська область Заліщицький район, с. Голігради, Касперівське водосховище. Змагання проводить Тернопільська обласна Федерація риболовного спорту. Це рейтингові змагання, вони відкриті для участі всіх рибалок. Проте кожному учаснику треба сплатити добровільний внесок. Результати змагань оцінюватимуть суді. Переможе той, хто зловить найбільшу риб, що належить до хижих. Це щука, окунь, судак, сом», – повідомив Президент обласної федерації риболовного спорту Роман Стрілецький.

Для учасників Чемпіонату діятимуть чіткі правила. Довжина спінінга не може перевищувати 2,74 м. Пійману рибу після зважування відпускатимуть у водойму живою. Порушників умов змагань штрафуватимуть.

Софія Романська