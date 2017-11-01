На Тернопільщині лісник “нарубав дров” на 63000 гривень

01/11/2017 0
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Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення в кримінальному провадженні, розпочатого  за фактом незаконної порубки лісу лісником комунального лісогосподарського підприємства та привласненні ввіреного йому  майна.

Прокуром доведено у суді, що працівник лісогосподарського підприємства  вчинив самовільну порубку деревини породи «сосна» в кількості 8 дерев, чим заподіяв шкоду державі  у на загальну суму 63 тис. грн. та привласнив деревину, що належить комунальному підприємству на суму 5 тис. грн.

Вироком Кременецького районного суду жителя  Шумщини визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.246 КК України (незаконна порубка лісу) та ч.1 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у його віданні).

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокурора та стягнув з обвинуваченого в дохід держави завдану ним шкоду в розмірі 63 тис. грн, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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