На Тернопільщині лікарям боргують зарплату

05/09/2017 Розмір тексту:

Працівники Лановецької районної лікарні вже другий місяць без зарплати. На утримання лікувального закладу у районі не вистачає грошей.

На початку року Лановецька районна лікарня отримала 22 мільйони гривень з медичної субвенції. Але цих коштів виявилося недостатньо для звичного функціонування лікарні. Відтак у лікувальному закладі розпочалася оптимізація.

«Ми не лише скоротили кількість працівників, а й почали об’єднувати відділи, зокрема гінекологію з пологовим відділенням. Також об’єднали два терапевтичних відділи, ліквідували пост медсестри і пост санітарки. В загальному на початку року ми скоротили двадцять посад, плануємо ще стільки скоротити. Також на двадцять буде скорочений ліжковий фонд. У нинішній ситуації, такі кроки стали необхідністю», – розповідає головний лікар Лановецької районної лікарні Омелян Гулько.

Як вирішуватимуть проблему, наразі невідомо. Заборгованості з боку держави немає, гроші змушені шукати на місцях. До слова, схожа ситуація й в інших районних лікарнях. Відтак більшості лікувальних закладів у районах чекають скорочення.

Софія Романська