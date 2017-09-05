На Тернопільщині лікарям боргують зарплату
Працівники Лановецької районної лікарні вже другий місяць без зарплати. На утримання лікувального закладу у районі не вистачає грошей.
На початку року Лановецька районна лікарня отримала 22 мільйони гривень з медичної субвенції. Але цих коштів виявилося недостатньо для звичного функціонування лікарні. Відтак у лікувальному закладі розпочалася оптимізація.
«Ми не лише скоротили кількість працівників, а й почали об’єднувати відділи, зокрема гінекологію з пологовим відділенням. Також об’єднали два терапевтичних відділи, ліквідували пост медсестри і пост санітарки. В загальному на початку року ми скоротили двадцять посад, плануємо ще стільки скоротити. Також на двадцять буде скорочений ліжковий фонд. У нинішній ситуації, такі кроки стали необхідністю», – розповідає головний лікар Лановецької районної лікарні Омелян Гулько.
Як вирішуватимуть проблему, наразі невідомо. Заборгованості з боку держави немає, гроші змушені шукати на місцях. До слова, схожа ситуація й в інших районних лікарнях. Відтак більшості лікувальних закладів у районах чекають скорочення.
Софія Романська
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